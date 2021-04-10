Аллею рябин высадили правоохранители на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею рябин высадили сегодня во время субботника на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

Наводили порядок на территории объекта начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, его заместители и другие сотрудники управления, руководители органов исполнительной власти, которые общими силами очищали памятное место от мусора, сухой растительности. Они также высадили аллею из плакучих рябин. "Невозможно представить, каким мучениям подверглись люди, которым пришлось пройти через эти места, прочувствовать боль утраты их близких, но нужно чтить память о них. Мы стараемся делать это постоянно. В том числе сегодня решили благоустроить территорию бывшего лагеря смерти "Тростенец", приурочив мероприятие к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Высаживаем здесь символичные для этого места деревья - плакучие рябины. Они отражают боль и скорбь, которые мы испытываем по отношению к погибшим, - сказал глава столичной милиции.

Понаблюдав за показательной посадкой дерева, которую провели специалисты УП "Зеленстрой Заводского района г.Минска", правоохранители и представители исполнительной власти высадили на месте бывшего лагеря смерти 66 молодых плакучих рябин. "Мы помним о тех, кто сражался за свободу нашей страны, ценим и благодарим их за то, что они подарили нам возможность счастливо жить и спокойно растить детей, - сказал начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. - Хочется надеяться, что посаженные деревья вырастут и долгие годы будут радовать людей, живущих в мирной стране, своей пышной зеленью".-0-

Начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб

Начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник

Фото Егора Павлющика