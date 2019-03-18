Аллею семейных деревьев заложат в Минске 23 марта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллея семейных деревьев будет заложена в Заводском районе столицы 23 марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

"Высадка аллеи запланирована в границах улиц Малинина-Щетовка вдоль Слепянской водной системы. На мероприятие будут приглашены активисты БРСМ, представители администрации района, известные спортсмены, деятели культуры и искусства, семьи, которые в этом году отмечают 30-, 40-, 50-летние юбилеи совместной жизни, а также семьи, в которых в этом году родились дети. Еще один сквер будет заложен в районе улицы Пулихова 30 марта", - рассказал Сергей Клишевич.

Проект "Парк семейных деревьев" был инициирован БРСМ в октябре прошлого года. Он подразумевает создание в каждом регионе Беларуси парков, в том числе аллей и скверов семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево в специально отведенном месте. Рядом можно будет установить табличку с генеалогическим древом семьи и ухаживать за своим деревом, передавать заботу о нем своим потомкам. "Такие парки станут хорошим напоминаем людям о важных событиях в их жизни, в честь которых они и будут высаживать деревья", - отметил первый секретарь Минского горкома БРСМ.

Сергей Клишевич добавил, что в городе продолжается проект "Мой родны кут". В этом году упор будет сделан на озеленение придворовых территорий. "Мы будем высаживать деревья и кусты, оформлять клумбы, обновлять детские площадки, разукрашивать дворы с помощью граффити. По традиции приглашаем местных жителей принимать участие в нашей акции и тем самым делать свой двор еще краше и привлекательнее", - сказал он.-0-