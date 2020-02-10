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10 февраля 2020, 13:07

Алмазы, янтарь, раритетный пистолет: гродненские таможенники рассказали о самых ярких задержаниях

Фото Гродненской региональной таможни
Фото Гродненской региональной таможни

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская региональная таможня 10 февраля отмечает 75-летие со дня создания. В юбилей гродненские таможенники рассказали корреспонденту БЕЛТА о наиболее ярких фактах правоохранительной деятельности за последние годы.

Только за последние пять лет таможней предотвращен незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза около 500 кг наркотических средств и психотропных веществ, из незаконного оборота изъято более 400 единиц оружия, в том числе холодного и огнестрельного, выявлено порядка 40 фактов незаконного перемещения культурных ценностей.

Порой незаконно пытались провезти и животных. Например, в 2017 году в пункте пропуска "Гудогай" с поезда сообщением Москва - Калининград сняли экзотических пассажиров. В котельной одного из вагонов обнаружили сумку с двумя белоголовыми варанами, обитающими в Африке. Условия для теплолюбивых животных были опасными, их спасли и передали в Гродненский зоопарк.

В 2016 году в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе у одного из водителей обнаружили 9 кг алмазов. Мужчина перемещал их под видом обычного гравия для аквариумов.

В 2019 году в машине, пересекающей белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Брузги", был обнаружен двуствольный кремниевый пистолет, изготовленный в конце XVIII века в Голландии или Северной Германии. Огнестрельное оружие признали и культурной ценностью. В автомобиле также обнаружили картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамах, русскую казачью шашку начала XX века и четырехгранный штык.

Среди других фактов - незаконные попытки провоза старинных монет, книг и икон.

Одна из крупнейших партий наркотиков также была задержана в пункте пропуска "Брузги". В 2017 году во внедорожнике Lexus обнаружили около 300 кг гашиша. Для того чтобы добраться до тайников, машину пришлось распиливать болгаркой.

В 2018 году в пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе пресечена попытка незаконного перемещения 23 кг необработанного янтаря. Тайники находились в порогах авто.

Таможенниками были выявлены два разыскиваемых Интерполом люксовых внедорожника BMW и Land Rover стоимостью Br260 тыс. Машины пытались перевезти через границу с перебитыми VIN-номерами.

В 2019 году пресечена попытка ввоза двух автомобилей под видом запчастей. За фальшстенками в полуприцепе фуры были спрятаны Toyota и Lexus стоимостью около Br150 тыс.

Сегодня регион деятельности таможни охватывает всю Гродненскую область. Протяженность таможенной границы составляет 556 км, из них 156 км с Польшей, и 400 км - с Литвой. В таможне функционируют 16 республиканских пунктов таможенного оформления (7 автодорожных, 6 железнодорожных, 2 речных, 1 авиа), 5 ведомственных пунктов таможенного оформления, 25 базовых отделов.

Через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проходят важнейшие европейские транспортные коридоры, что создает благоприятные условия для осуществления внешнеэкономической деятельности, развития экспорта транспортных услуг и укрепления позиций Беларуси на международном рынке транспортных услуг, привлечения транзита грузов через территорию страны. Каждые сутки гродненские таможенники оформляют более 12 тыс. автомобилей.

Постоянно ведется работа над автоматизацией процессов, совершенствованием инфраструктуры. В частности, проведена масштабная реконструкция крупного пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, в ближайшее время начнется реконструкция самого востребованного на литовском направлении пункта пропуска "Каменный Лог".

Сумма платежей, поступивших в республиканский бюджет от деятельности таможни, ежегодно возрастает. Например, в 2019 году она составила более Br500 млн. За последние пять лет объемы экспорта и импорта в зоне деятельности таможни выросли практически в два раза, а внешнеторговый товарооборот в 2019 году достиг $5 млрд.-0-

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