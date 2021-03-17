Ананич провел прием граждан в Краснополье и рассказал об итогах ВНС

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич провел выездной прием граждан в Краснополье, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

По мнению сенатора, личные приемы граждан позволяют увидеть ситуацию на местах, оценить взаимодействие местных властей с жителями своего региона. Обращения касались помощи в приобретении транспортных средств для сельских исполкомов района, возможности введения в их штатное расписание новой единицы, газификации в д.Козелье и ремонта дороги в этом населенном пункте, финансирования ремонта в Краснопольской ЦРБ, а также содействия в строительстве часовни в городском поселке. Все вопросы взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения.

Виктор Ананич встретился с трудовым коллективом местного районного физкультурно-спортивного клуба. Он поделился своими впечатлениями от VI Всебелорусского народного собрания, в котором участвовал в качестве делегата.

"Сенатор рассказал, что на ВНС был предметно рассмотрен весь комплекс проблемных моментов и определен план мероприятий, который позволит сохранить стабильность и устойчивую положительную динамику как в экономике, так и в других сферах жизни белорусского общества. Обращаясь к участникам встречи, член Совета Республики выразил надежду, что все усилия и действия государственной власти будут широко и массово донесены до каждого человека, каждого члена трудового коллектива. По его словам, встреча в Краснополье позволила качественно организовать обратную связь власти и народа, найти точки приложения совместных усилий", - отметили в отделе коммуникаций Беларусбанка.

Через дочернюю компанию банка ООО "Лизинг" спортклубу оказана спонсорская помощь. Благодаря этому было приобретено 20 комплектов спортивной формы для игроков футбольной команды "Краснополье", которая является победителем и призером чемпионата Могилевской области по футболу 2020 года.

Виктор Ананич убежден: улучшение спортивной инфраструктуры и обновление материально-технической базы подобных учреждений и объектов будут содействовать развитию детско-юношеского и молодежного футбола и иных видов спорта в регионах.-0-

Фото ОАО "АСБ Беларусбанк"