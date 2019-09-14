Анатолий Вассерман приедет в Новополоцк на турнир по интеллектуальным играм

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Анатолий Вассерман примет участие в I Международном турнире по интеллектуальным играм "Кубок Новополоцка - 2019", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель интеллектуального клуба Центра культуры "Витебск" Алексей Галкин.

Турнир пройдет 14-15 сентября. "Зарегистрировались команды из Беларуси, России и Латвии. Свое участие в турнире подтвердил знаменитый эрудит Анатолий Вассерман", - сказал Алексей Галкин.

Соревноваться команды будут в трех зачетах: общем, среди трудовых коллективов и учреждений (все игроки команды должны быть представителями одной организации) и студенческом (все игроки команды должны быть рождены не ранее 1 сентября 1996 года).

Победитель турнира, а также лучшая белорусская команда по итогам общего зачета получат гарантированные квоты на участие в международном турнире "Славянка-2020", который пройдет 25-26 января 2020 года в Полоцке.

Программа турнира включает спортивную игру "Что? Где? Когда?", командную "Свою игру" и командную кнопочную игру "Хамса" (для 16 лучших команд по итогам командной "Своей игры"). Планируется и дополнительная игровая программа. Участников ждет бонус - пешеходная экскурсия по Новополоцку.-0-