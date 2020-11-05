Андрейченко провел прием граждан в Ушачском районе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко посетил Ушачский район Витебской области и провел личный прием граждан в районном исполнительном комитете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Было рассмотрено три коллективных и одно индивидуальное обращение, связанные с ремонтом автомобильной дороги Ушачи - Бобыничи, строительством инженерных сетей, проведением капитального ремонта жилого дома, благоустройством территории костела в городском поселке Ушачи, - рассказали в пресс-службе. - По всем обращениям даны ответы и разъяснения, а также поручения руководителям соответствующих государственных органов и предприятий, в компетенцию которых входит решение этих вопросов. Последний из них взят на личный контроль председателя Палаты представителей".

На приеме звучали не только вопросы. Жители улиц Авангардная и Капитана Хрипача городского поселка Ушачи высказали Владимиру Андрейченко слова благодарности за решение вопроса по асфальтированию этих улиц в текущем году.-0-