Андрейченко: путь создания агрообъединений в Витебской области правильный, но впереди большая работа

19 июня, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Путь создания агрообъединений в Витебской области правильный, но еще предстоит большая работа. Такое мнение высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня после ознакомления с работой Полоцкого молочного комбината и общения с трудовым коллективом, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер отметил, что полученные за пять месяцев результаты работы полоцкого предприятия обнадеживают. "Конечно, не все вопросы решены, но шаг вперед сделан значительный. Увеличился на 15% объем промышленного производства продукции, сельскохозяйственных товаров - на 5%. Самое главное, что предприятие, не останавливаясь во время пандемии, в два раза к уровню прошлого года увеличило поставки на экспорт. Но на месте стоять нельзя, потому что комбинат еще не загружен на всю мощность", - отметил Владимир Андрейченко.

Он пояснил, что одна из целей визита на завод - узнать, как выполняется указ №70 по развитию АПК Витебской области. "В регионе были созданы семь агропромышленных объединений, одно из самых крупных - на базе Полоцкого молочного комбината. Думаю, что путь создания таких объединений правильный, но еще предстоит большая работа", - добавил спикер.

Владимир Андрейченко также пообщался с коллективом предприятия. Работников интересовали вопросы развития Полоцка, в частности строительства детского сада в микрорайоне Аэропорт и завершения возведения моста по улице Юбилейной. Председатель Палаты представителей рассказал, что строители ориентированы на то, чтобы мост открылся в ноябре. "Что касается детского сада, то этот вопрос я возьму на свой контроль", - заверил он.

В разговоре с работниками Владимир Андрейченко также отметил, что знает о проблемных темах: благоустройстве дворов города, Доме офицеров, который постепенно разрушается. Все эти волнующие вопросы были рассмотрены во время недавнего визита главы государства в Полоцк, сейчас власти различных уровней будут прорабатывать пути их решения, сказал он.

В структуру Полоцкого агропромышленного объединения (головное предприятие Полоцкий молочный комбинат) вошли ОАО "Полоцкий КХП", УПП "Миорский мясокомбинат", УТП "Золотая нива", а также 32 сельскохозяйственные организации и филиала. Площадь сельскохозяйственных угодий структуры составляет 147 тыс. га, или 11,8% Витебской области.

В настоящее время идет строительство молочно-товарного комплекса с доильным залом на 560 голов в ОАО "Николаевский". До конца года планируется реконструировать 10 помещений для беспривязного содержания почти 2,5 тыс. голов и пять свиноводческих помещений на 5,5 тыс. голов. Планируемая сумма финансовых вложений составит Br9,6 млн.-0-

Фото Александра Хитрова