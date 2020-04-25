Андрейченко вместе с депутатами благоустраивал на субботнике парк Тивали в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко вместе с группой депутатов сегодня во время республиканского субботника благоустраивал парк Тивали в Минске. Парламентарии посадили деревья, сообщает БЕЛТА.

Депутатский корпус уже не первый год трудится на субботнике именно в этом парке. "Сегодня он впечатляет. Благодаря жителям микрорайона, организациям здесь сделано очень многое, чтобы это место стало уютным уголком для отдыха: зеленые газоны, дорожки, детские и спортивные площадки", - отметил Владимир Андрейченко.

Он добавил, что сегодня все депутаты работают на различных объектах в своих избирательных округах.

Парк Тивали, расположенный во Фрунзенском районе Минска, сегодня активно облагораживается. Проводится реконструкция зеленых зон, закладываются новые аллеи, благоустраиваются пешеходные дорожки и детские площадки. В будущем тут разместится крупный физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спуски для горнолыжников, лыжероллерную трассу, искусственные скалы для альпинистов, спортивные площадки для игровых видов спорта. Запроектированы также зоны отдыха с водоемами, дорожками, клумбами, мостиками, беседками.-0-