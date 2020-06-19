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19 июня 2020, 15:49

Анестезиолог-реаниматолог из Гомеля: признание на высшем уровне - заслуга всего медперсонала

Фото Гомельской городской клинической больницы №1
Фото Гомельской городской клинической больницы №1

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Признание и высокая оценка работы на высшем государственном уровне - заслуга всего медперсонала больницы. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гомельской городской клинической больницы №1 Владимир Ковалев.

Перед профессиональным праздником Владимиру Ковалеву объявлена Благодарность Президента Беларуси за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный вклад в оказание высококвалифицированной медпомощи.

По словам заведующего отделением, это высокая и совершенно неожиданная оценка работы. "Конечно, это очень почетно. Воспринимаю ее только как награду для всего персонала - и нашего отделения, и всей больницы. От каждого человека на своем рабочем месте зависит многое, но в целом результат показывает только весь коллектив. В эти дни мы не совершаем ничего сверхнеобычного. Пошли на работу с пациентами с COVID-19, когда не было речи о каких-либо доплатах для медперсонала, других вещах. Мы включились и работали. Конечно, поощрение государства приятно. Но непосредственно на нашей работе это не отразится: все мои коллеги и друзья-врачи - люди, которые работают по призванию и готовы оказывать помощь людям", - отметил он.

Врачи реаниматологи-анестезиологи привыкли работать в экстремальных условиях. "Поэтому мы одними из первых были готовы к работе с ковидными пациентами. Все планировали заранее на основе мировых данных: изучали англоязычные издания и исследования, которые в феврале-марте были еще недоступны на русском. Пришлось приложить достаточно много усилий. К концу марта все сотрудники были готовы. Когда пришли первые пациенты, весь персонал продолжил выполнять свои обязанности", - сказал врач.

Владимир Ковалев работает в здравоохранении с 2005 года. Четкое осознание, что хочет стать врачом, пришло еще в 8-м классе. Это был его личный выбор, родители не связаны с медицинской сферой. Начал усиленную подготовку и поступил в Гомельский государственный медицинский университет. "Посчастливилось выбрать анестезиологию-реаниматологию. Это научно-насыщенная и ответственная специальность. Она требует постоянного развития", - рассказал завотделением. В первые годы после окончания вуза работал в Жлобине, с 2008 года - в Гомельской городской клинической больнице №1, на базе которой функционирует ожоговый центр. В 2012 году стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации.

"Сейчас весь коллектив отделения и больницы работает самоотверженно и достойно. Глаза людей смотрят на нас с верой и надеждой на выздоровление. Мы стараемся им помочь и будем это делать впредь", - подчеркнул Владимир Ковалев.-0-

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