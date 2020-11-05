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05 ноября 2020, 13:32

Ангиографический кабинет откроется в Молодечненской ЦРБ 7 ноября

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западный территориальный центр по оказанию медицинской помощи в Молодечно продолжает свое формирование: 7 ноября здесь торжественно откроется ангиографический кабинет. Об этом БЕЛТА сообщила главврач Молодечненской ЦРБ Дарья Колядич.

"Открытие ангиографического кабинета - второй этап формирования Западного территориального центра по оказанию медицинской помощи в Молодечно. А первый этап был - кабинет МРТ", - сказала главврач. Проект также предполагает создание в больнице кабинета компьютерной томографии.

Теперь жители закрепленных за этим центром территорий - Молодечненского, Вилейского, Воложинского и Мядельского районов - смогут обращаться за оказанием специализированной высококвалифицированной помощи не в столицу, а свой территориальный центр. "Раньше (и пока еще сейчас) жители этой зоны направлялись в Минскую областную клиническую больницу для исследования сосудистого русла человека и проведения эндоваскулярных вмешательств: стентирования коронарных артерий, периферических артерий, - пояснила Дарья Колядич. - Кабинет полностью оборудован: аппарат закуплен Минздравом, создание кабинета финансировалось из областного бюджета. Специалисты обучены. Но полноценно он начнет работать не сразу, а постепенно. Со временем обслуживание будет вестись точно так же, как в Борисове и Солигорске, где уже есть такие кабинеты".

Кроме центров в Борисове, Солигорске и Молодечно, формируется и Центральный округ с базами в Минской областной клинической больнице и Минской центральной районной больнице.

Межрегиональные и межрайонные центры Беларуси оснащаются ангиографами по государственной программе развития этих учреждений. Таким образом создаются зональные специализированные отделения по лечению острого коронарного синдрома, острых нарушений мозгового кровообращения, тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы и т.д. Кстати, первый на межрайонном уровне ангиограф открылся несколько лет назад в Солигорске, затем программа реализовывалась и в других регионах Беларуси.-0-

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