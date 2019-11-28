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28 ноября 2019, 14:51

Аппарат для лечения рака и ионный самолет: в Гродно проходит этап конкурса "100 идей для Беларуси"

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От аппарата для лечения рака до технологий энергосбережения и ионного самолета - молодые исследователи представили свои проекты на городском этапе конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Милько (СШ №23 Гродно) из подручных материалов создал модель энергосберегающего приусадебного участка
Вадим Милько (СШ №23 Гродно) из подручных материалов создал модель энергосберегающего приусадебного участка

Максим Лойко (СШ №40 Гродно) представил модель двигателя Стирлинга для производства электроэнергии из излишка тепловой энергии
Максим Лойко (СШ №40 Гродно) представил модель двигателя Стирлинга для производства электроэнергии из излишка тепловой энергии

Новый высокоэффективный метод в лечении костных кист представила ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Ольга Хотим
Новый высокоэффективный метод в лечении костных кист представила ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Ольга Хотим

Для участия в конкурсе экспертная комиссия отобрала два десятка проектов. Среди авторов - школьники, студенты, молодые ученые и специалисты.

"Тематика различная - сфера медицины, агрономии, энергосбережения. Актуальны и проекты в туристической сфере: интерес к нашему городу, стране у иностранцев растет и важно предложить им что-то новое и необычное", - отметила второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская. Среди авторов проектов есть те, кто становится участником по несколько раз. Такой подход не случаен, конкурс позволяет не просто заявить о себе и практической значимости проекта, но и найти возможности, партнеров для его реализации, подчеркнула она.

Доцент кафедры детской хирургии УО "Гродненский государственный медицинский университет" Александр Глуткин демонстрирует гидрогелевую матрицу
Доцент кафедры детской хирургии УО "Гродненский государственный медицинский университет" Александр Глуткин демонстрирует гидрогелевую матрицу

В этом уверен и доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета Александр Глуткин. Его инновационный проект "Современное атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран" стал победителем конкурса в 2018 году, а также был признан лучшим на конкурсе "100 идей для СНГ" в этом году.

"100 идей для Беларуси" позволяет действительно заявить об идее и получить возможности, в том числе и финансовые, для ее реализации", - рассказывает молодой ученый. Сейчас Александр Глуткин презентовал сразу два проекта. Один из них - инновационная гидрогелевая матрица для производства раневых повязок и косметических средств. Использовать ее можно, например, при первой помощи при ожогах.

Еще один проект носит социальную направленность: есть идея создания лагеря для людей с ожогами. Зачастую после таких травм людям бывает непросто социализироваться. Для стабилизации физического, интеллектуального и социального статуса личности с ними будут работать различные специалисты от реабилитологов до психологов.

Инженер-физик Гродненской университетской клиники Анна Легостаева разработала аппликатор для брахитерапии пациентам с немеланомным раком области носа. Если говорить простым языком, то аппарат позволяет облучать непосредственно опухоль с точностью буквально до миллиметра. Аппарат уже использовался в лечении пациентов. Один из плюсов - косметический эффект. "Понятно, что впереди еще большая работа. Необходимо продолжить трудиться над повышением точности, эффективности работы", - отметила Анна Легостаева. Она уверена, что участие в конкурсе этому поспособствует.

Волнует молодых жителей Гродно и проблема энергосбережения, эффективного использования ресурсов - этой тематике посвящены сразу несколько проектов. Например, ученик 11 класса СШ №23 Вадим Милько готов на практике реализовать проект по созданию энергоэффективного приусадебного участка. Причем модель для участия в конкурсе юноша изготовил из подручных материалов.

Студент физико-технического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Андрей Ромашкевич разрабатывает модель беспилотника. Вместо традиционных винтов и турбин самолет будет лететь за счет силы тяги ионного ветра.

Несколько проектов направлены на презентацию и продвижение Гродно как туристического объекта. Например, студенты Гродненского государственного аграрного университета Евгений Носарь и Ирина Ковалевская презентовали идею "Нестандартные истории". Проект предлагает ознакомиться с городскими легендами и мифами на экскурсиях в виде квестов.

Проекты оценивают эксперты. Для победы важны не только актуальность и новизна идеи. Эксперты также обратят внимание на практическую значимость работы, реальность реализации конкурсного инновационного проекта. Победители выставки представят Гродно на областном этапе конкурса. К слову, проекты из областного центра ежегодно оказывались в числе победителей областного и финального этапов проектов.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект БРСМ. Основная задача конкурса - активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-

Фото Леонида Щеглова

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