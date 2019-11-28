Аппарат для лечения рака и ионный самолет: в Гродно проходит этап конкурса "100 идей для Беларуси"

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От аппарата для лечения рака до технологий энергосбережения и ионного самолета - молодые исследователи представили свои проекты на городском этапе конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Милько (СШ №23 Гродно) из подручных материалов создал модель энергосберегающего приусадебного участка

Максим Лойко (СШ №40 Гродно) представил модель двигателя Стирлинга для производства электроэнергии из излишка тепловой энергии

Новый высокоэффективный метод в лечении костных кист представила ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Ольга Хотим

Для участия в конкурсе экспертная комиссия отобрала два десятка проектов. Среди авторов - школьники, студенты, молодые ученые и специалисты.

"Тематика различная - сфера медицины, агрономии, энергосбережения. Актуальны и проекты в туристической сфере: интерес к нашему городу, стране у иностранцев растет и важно предложить им что-то новое и необычное", - отметила второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская. Среди авторов проектов есть те, кто становится участником по несколько раз. Такой подход не случаен, конкурс позволяет не просто заявить о себе и практической значимости проекта, но и найти возможности, партнеров для его реализации, подчеркнула она.

Доцент кафедры детской хирургии УО "Гродненский государственный медицинский университет" Александр Глуткин демонстрирует гидрогелевую матрицу

В этом уверен и доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета Александр Глуткин. Его инновационный проект "Современное атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран" стал победителем конкурса в 2018 году, а также был признан лучшим на конкурсе "100 идей для СНГ" в этом году.

"100 идей для Беларуси" позволяет действительно заявить об идее и получить возможности, в том числе и финансовые, для ее реализации", - рассказывает молодой ученый. Сейчас Александр Глуткин презентовал сразу два проекта. Один из них - инновационная гидрогелевая матрица для производства раневых повязок и косметических средств. Использовать ее можно, например, при первой помощи при ожогах.

Еще один проект носит социальную направленность: есть идея создания лагеря для людей с ожогами. Зачастую после таких травм людям бывает непросто социализироваться. Для стабилизации физического, интеллектуального и социального статуса личности с ними будут работать различные специалисты от реабилитологов до психологов.

Инженер-физик Гродненской университетской клиники Анна Легостаева разработала аппликатор для брахитерапии пациентам с немеланомным раком области носа. Если говорить простым языком, то аппарат позволяет облучать непосредственно опухоль с точностью буквально до миллиметра. Аппарат уже использовался в лечении пациентов. Один из плюсов - косметический эффект. "Понятно, что впереди еще большая работа. Необходимо продолжить трудиться над повышением точности, эффективности работы", - отметила Анна Легостаева. Она уверена, что участие в конкурсе этому поспособствует.

Волнует молодых жителей Гродно и проблема энергосбережения, эффективного использования ресурсов - этой тематике посвящены сразу несколько проектов. Например, ученик 11 класса СШ №23 Вадим Милько готов на практике реализовать проект по созданию энергоэффективного приусадебного участка. Причем модель для участия в конкурсе юноша изготовил из подручных материалов.

Студент физико-технического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Андрей Ромашкевич разрабатывает модель беспилотника. Вместо традиционных винтов и турбин самолет будет лететь за счет силы тяги ионного ветра.

Несколько проектов направлены на презентацию и продвижение Гродно как туристического объекта. Например, студенты Гродненского государственного аграрного университета Евгений Носарь и Ирина Ковалевская презентовали идею "Нестандартные истории". Проект предлагает ознакомиться с городскими легендами и мифами на экскурсиях в виде квестов.

Проекты оценивают эксперты. Для победы важны не только актуальность и новизна идеи. Эксперты также обратят внимание на практическую значимость работы, реальность реализации конкурсного инновационного проекта. Победители выставки представят Гродно на областном этапе конкурса. К слову, проекты из областного центра ежегодно оказывались в числе победителей областного и финального этапов проектов.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект БРСМ. Основная задача конкурса - активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-

Фото Леонида Щеглова