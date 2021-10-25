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25 октября 2021, 21:10

Аппараты КТ и МРТ, боксированные палаты: в Могилеве возводят новый инфекционный корпус

Фото tvrmogilev.by
Фото tvrmogilev.by
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25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве возводят новый инфекционный корпус. Стационар разместится на базе Могилевской больницы №1 и будет рассчитан на 192 койко-места, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"В новом 6-этажном инфекционном корпусе будет сконцентрирована вся инфекционная служба города - как детская, так и взрослая, - рассказал Александр Старовойтов. - Ранее она располагалась на трех разных базах: в Могилевской больнице №1, инфекционной и детской областной больницах. Новый корпус рассчитан на 192 койки, в том числе 12 реанимационных. К каждому койко-месту будет подведен кислород. Также планируется оборудовать дополнительные кислородные точки, которые будут в операционной, процедурной, перевязочной и других помещениях. Кроме того, здесь появится реанимация и оперативный блок для оперативного вмешательства или родоразрешения пациенток с инфекционными заболеваниями".

Все палаты инфекционного корпуса будут боксированного типа, т.е. оснащены прямым выходом на улицу. Индивидуальный доступ к каждой палате обусловлен современными инфекционными требованиями, чтобы не было пересечения пациентов с различными инфекциями. Это позволяет автоматически зонировать территорию стационара. Помимо большого коечного фонда, в новом корпусе появится современное диагностическое отделение со всем необходимым оборудованием - от компьютерного томографа до аппарата МРТ.

По словам медиков, современное оборудование и хорошая диагностическая база значительно ускорят процесс обследования больных и постановки правильного диагноза. Соответственно быстрее начнется лечение, повысится его интенсивность и сократятся сроки пребывания пациентов в стационаре. За счет этого медицинское учреждение сможет оказывать необходимую помощь большему количеству людей.

"Для Могилева, как и любого другого большого города, появление новых современных медицинских площадей всегда актуально, - добавил Александр Старовойтов. - Тем более старая инфекционная больница строилась еще в 1960-х годах. По сравнению с новым корпусом она существенно проигрывает в уровне медицинского оборудования и условиях пребывания пациентов. Кроме того, стационар находится далеко от других лечебных учреждений, что всегда затрудняло консультирование специалистов. Новое же здание строится на территории многопрофильной клиники и находится на достаточном от нее отдалении, чтобы не было переноса инфекции, но в то же время сравнительно близко, чтобы пациент мог получить консультацию необходимого специалиста".

В Могилевской области функционируют 545 организаций здравоохранения, из которых 62 стационара, 27 амбулаторно-поликлинических и 2 станции скорой медицинской помощи.-0-

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