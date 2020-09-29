29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аудиогид по истории развития общественного транспорта разработали в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Создатели выставки "Транспорт 100 лет назад" разработали аудиогид, который позволяет совершить путешествие в историю зарождения велосипедного движения и общественного транспорта. Экскурсия охватывает центр города от станции метро "Академия наук" до вокзала. Во время мини-путешествия в 17 пунктах можно прослушать интересную информацию о зданиях, скульптурах, улицах города и его жителях разных времен.

Инструкцию об установке аудиогида можно скачать по QR-коду, расположенному на одном из стендов выставки. Для того, чтобы воспользоваться аудиогидом, необходимо установить на свой телефон бесплатное приложение и включить GPS.

Аудиогид пока работает в тестовом режиме. Свои отзывы, а также пожелания по организации маршрута, можно присылать на электронную почту baes.by@gmail.com.

Уличную выставку "Транспорт 100 лет назад" минчане и гости города могут бесплатно посетить с 29 сентября у Дворца спорта (пр.Победителей, 4). До этого проект был торжественно презентован на площади Якуба Коласа, а далее выставка переедет в Заводской район к универмагу "Беларусь".

Экспозиция состоит из трех блоков. В первом можно заглянуть в истоки зарождения мобильности в Минске и узнать, каким был транспорт 100 лет назад. Во втором блоке рассказывается о зеленых проектах: существующих экотропах, веломаршруте "Зеленое велокольцо", идее превращения ул.Немига в пешеходную туристическую зону. Третий блок - это фотовыставка, которая призывает переходить на экологичные виды транспорта в периоды физического дистанцирования, а также дает советы новичкам.

Мероприятие организовано Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-