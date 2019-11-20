Аудитория региональных СМИ Минской области с 2015 года выросла в 4-5 раз

20 ноября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Аудитория информационного продукта, который выпускают региональные СМИ Минской области, с 2015 года выросла в 4-5 раз. Об этом заявила начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Татьяна Хмель сегодня на семинаре государственной прессы Минской области "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке", передает корреспондент БЕЛТА.

Некоторые СМИ не только увеличили тираж печатного издания, но также вышли в социальные сети. В качестве примера Татьяна Хмель привела газету "Край Смалявіцкі", которая запустила YouTube-канал и нашла своего зрителя еще и на этой площадке.

Все районные газеты завели аккаунты в "Одноклассниках", большинство также отметилось "ВКонтакте", Facebook, Instagram, YouTube и Twitter. Две газеты - солигорский "Шахцёр" и "Жодзiнскiя навiны" - даже запустили каналы в Telegram. Более половины (15 из 23 газет) ведут белорусскоязычную версию, 11 поддерживают версию для слабовидящих.

Общий тираж региональной прессы составляет около 146 тыс. экземпляров. Аудитория сайтов и соцсетей - свыше 212 тыс. человек.

Областной семинар проходит в Смолевичском районе на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Участие в нем принимают около 120 человек со всего региона.-0-