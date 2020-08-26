Аукцион по продаже мастерских в Витебске собрал наибольшее количество покупателей

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордным по количеству покупателей стал аукцион по продаже здания мастерских за 1 базовую величину (1 БВ - Br27) в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В аукционе приняли участие сразу 13 потенциальных покупателей. Мастерские "Полигон" были выставлены на продажу с установлением начальной стоимости в одну базовую величину. В ходе торгов цена увеличилась более чем в 1,4 тыс. раз, и на 63-м шаге аукциона здание было продано за Br39 тыс. обществу с ограниченной ответственностью из Витебска. Новый собственник планирует сделать реконструкцию объекта и создать бизнес-центр.

Мастерские общей площадью 346 кв.м ранее принадлежали Витебскому государственному политехническому лицею. Эти помещения не использовались в учебно-производственной деятельности еще с конца 90-х, в связи с чем было принято решение о вовлечении объекта в хозоборот путем его продажи на аукционе.

На сегодняшний день наибольший спрос у покупателей вызывают объекты, предлагаемые за 1 базовую величину: из 77 объектов, проданных на аукционах в текущем году, 38 предлагались за 1 БВ. Это позволило не только найти нового собственника, но и пополнить государственный бюджет более чем на Br1,8 млн.

В пресс-службе отметили, что ввиду ряда преференций для ведения бизнеса на территории Оршанского района, предусмотренных указом №506, высоким спросом у покупателей пользуются объекты, расположенные здесь.

Так, вчера на аукционе была продана кирпичная водонапорная башня с артезианской скважиной в деревне Юрцево Оршанского района, которая также предлагалась к продаже за одну базовую величину. На лот претендовали два покупателя. В ходе торгов цена увеличилась в 480 раз, и объект был продан за Br13 тыс. производственно-коммерческой компании.

Помимо этого, была продана мастерская с гаражами в Витебске общей площадью 1552 кв.м, которая выставлялась на аукцион в первый раз и без понижения стоимости. На лот претендовал только один покупатель, который и приобрел объект по цене, увеличенной на 5% - за Br55,2 тыс. В дальнейшем новый собственник планирует использовать помещения для расширения своей деятельности.-0-