Аукционы "Пять пятниц" пройдут в октябре-ноябре в Бресте

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Брестоблимущество" проведет в октябре-ноябре осеннюю серию тематических аукционов "Пять пятниц", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета Павел Манько.

По пятницам будет проводится "жесткий дискаунтер": все объекты выставляются с начальной ценой, равной одной базовой величине - Br25,5. "Мы решили продолжить эту практику. Например, на весенней серии тематических аукционов из 80 выставленных объектов был продан каждый четвертый", - отметил Павел Манько.

Всего на торги в октябре выставлено 90 объектов неиспользуемого госимущества, в том числе 62 - за одну базовую величину. Так, уже 4 октября для жилья или ведения бизнеса за Br25,5 можно будет приобрести здания бывших сельских школ, клубов, ФАПов, магазинов и бань в Столинском, Пинском, Ивановском и Ганцевичском районах. Спустя неделю на таких же условиях предложат похожие объекты, расположенные в Кобринском и Малоритском районах. Эстафету на аукционах передадут Дрогичинскому и Пружанскому районам, затем - Ивацевичскому, Березовскому и Ляховичскому.

Кроме того, четыре объекта выставлены на электронные торги. И если комплекс строений и оборудования по улице Зубачева в Бресте за Br261 тыс. будет предложен потенциальным покупателям впервые, то начальная цена здания бывшего наркологического диспансера в Барановичах уже снижена на 80%. Объект общей площадью около 700 кв.м в районе железнодорожного и автовокзала можно будет приобрести на площадке БУТБ уже 8 октября. Также на электронных торгах в Барановичах 16 октября попытаются найти нового собственника для здания котельной, а 31 октября - административного здания с пристроенной столовой, расположенного в промышленной зоне по улице Кирова. Объект площадью свыше 7 тыс. кв.м выставляется за базовую величину.

По предварительным данным, всего с начала года в Брестской области продано около 70 объектов недвижимого госимущества на Br2,5 млн. При этом Br170 тыс. поступят в республиканский бюджет, остальная сумма - в местные бюджеты.-0-