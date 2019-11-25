"Автобус предсказаний" начал курсировать по Гомелю

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле начал курсировать "Автобус предсказаний", его презентация состоялась сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Автобус и снаружи, и внутри оформлен в национальном стиле. В салоне - на поручнях, сиденьях - разместили элементы белорусского орнамента с их расшифровкой. Любовь, дети, семья, богатство, развитие, сила, красота - всего 19 орнаментов-"предсказаний". По задумке автора проекта - студентки 4-го курса Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Маргариты Кравченко, пассажиры, прикоснувшись к тому или иному элементу, смогут узнать, что их ждет в ближайшее время.

"Поездка в таком автобусе обязательно поднимет настроение жителям и гостям города. При разработке проекта я провела параллель с гороскопом. Многие люди читают его каждое утро и таким образом программируют себя на какие-то действия. Так и здесь: увидев, например, под рукой знак "каханне", человек настроит себя на позитив и сможет впустить это светлое чувство в свое сердце", - убеждена студентка.

Автор проекта отметила: в будущем планируется внести автобус в поисковую систему, чтобы горожане могли проследить, на каком маршруте в тот или иной день можно получить "предсказания".

Проект "Автобус предсказаний" Маргариты Кравченко по итогам 2018 года вошел в число лучших от Гомельской области на республиканском молодежном конкурсе "100 идей для Беларуси". Студентка подчеркнула: реализация не была бы возможной без поддержки и сотрудничества со спонсорами, в том числе "Гомельоблавтотрансом" и БРСМ.

По словам проректора по учебной и воспитательной работе ГГТУ имени П.О.Сухого Виктора Кириенко, студенты вуза предлагают различные идеи и отрадно, что часть этих замыслов демонстрирует преемственность поколений, объединяет прошлое, настоящее и будущее. Символично, что курсировать тематический автобус стал в дни торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.-0-