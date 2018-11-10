Автобусы до Новинок в Минске 10 и 11 ноября будут делать крюк

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы маршрутов от ДС "Восточная" до Новинок 10 и 11 ноября будут делать небольшой крюк из-за ремонта теплотрассы на ул. Червякова, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В связи с проведением работ по замене теплотрассы на участке от ул. В Хоружей до ул. Осипенко временно закрыто движение всех видов транспорта. Поэтому 10 и 11 ноября автобусы маршрутов № 18 и № 26 от ул. Даумана направятся в объезд по Старовиленскому тракту, ул. Орловской, Долгиновскому тракту и далее по привычным маршрутам в обоих направлениях.

При этом на изменяемом участке пассажиры смогут выйти на следующих остановках: "Червякова" (в направлении Долгиновского тракта), "Осипенко" (в обоих направлениях), "Веры Слуцкой" (в обоих направлениях).

На временно обустроенных и обозначенных площадках на Старовиленском тракте и по ул. Орловской в направлении ДС "Восточная" будут оборудованы остановки.-0-