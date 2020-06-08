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08 июня 2020, 15:32

Автомобильная компания передала 10-й горбольнице Минска машину скорой помощи

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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню медицинского работника компания ООО "Автопромсервис" передала в дар 10-й городской горбольнице Минска автомобиль скорой медицинской помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы переоборудовать автомобиль под нужды больницы, компания-спонсор затратила около месяца и Br110 тыс. Новый автомобиль оснащен системой подачи кислорода. По словам главного врача больницы Виктора Исачкина, его еще необходимо доукомплектовать дефибриллятором, наборами для анестезиологов. "Комплектация у автомобиля хорошая, оборудованы места для сидения, насилочное место - все комфортно и удобно для работы", - отметил он.

Также руководитель учреждения здравоохранения пояснил, что у больницы нет собственного парка автомобилей скорой помощи. "Мы получаем автомобили централизированно через "Минсксанавтотранс" и комитет по здравоохранению. Заказываем в среднем четыре-пять автомобилей на сутки. Подаренный автомобиль мы также в установленном порядке будем передавать на баланс "Минсксанавтотранса", но чтобы он был закреплен за приемным отделением нашей больницы для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе и неотложной", - рассказал Виктор Исачкин. Машину будут использовать для транспортировки больных в другие лечебные учреждения, доставки консультантов для больницы, а также крови и кровезаменителей.

10-я городская больница в Минске в начале апреля была перепрофилирована в инфекционный стационар, где оказывают помощь заболевшим COVID-19 и подозрением на коронавирус. Сейчас в стенах учреждения находятся около 700 пациентов, большинство из которых лечатся от инфекционных заболеваний. "Работа проводится штатно, мы имеем хорошие результаты по выздоровлению наших пациентов. Многие из них выходят со словами благодарности из стационара", - подчеркнул главврач.

Регулярно оказывают помощь больнице не только крупные компании, но и население, учебные учреждения, мелкий бизнес, представители общественных организаций и объединений, отметил заместитель главного врача по лечебной работе Николай Попов. "Благодарны всем неравнодушным: тем, кто привозил воду и обеды и продолжает это делать, средства индивидуальной защиты (костюмы, маски, щитки, респираторы, различные 3D-модели). Постоянно нам звонят и спрашивают, чем и как нам можно помочь. Даже дети собирали нам кулинарные изыски, которые готовили сами. А сейчас просят организовать выставку рисунков, посвященную медицинским работникам. Это ценно и приятно для нас", - отметил медик.-0-

Фото Оксаны Манчук

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