Автопарк социальной сферы Ивьевского района пополнился двумя электромобилями

17 ноября, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Двумя новыми электромобилями пополнился автопарк социальной сферы Ивьевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Ивье стало сегодня столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi". Интересный подарок получила социальная сфера Ивьевского района. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык вручил ключи от электромобилей представителям территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района и Ивьевской центральной районной больницы.

"Минприроды отвечает за наведение порядка на земле, экологическую безопасность страны. На постоянном контроле находятся и вопросы снижения выбросов в атмосферу", - отметил Андрей Худык. На решение этой проблемы направлен демонстрационный проект по сокращению выбросов парниковых газов на примере Ивьевского района, реализуемый в рамках Программы малых грантов Глобального экологического фонда. Вклад в развитие экологически чистого вида транспорта и инфраструктуры для него внесло ГПО "Белоруснефть", установившее в районе первую заправку для электромобилей.

Водители новых автомобилей уже прошли специальное обучение.

Это первый в стране подобный проект. Он направлен на выработку модели, ее апробацию и демонстрацию экологических и экономических преимуществ использования электрического транспорта на примере социальных служб отдельно взятого административного района республики. Успешная реализация проекта послужит импульсом для распространения этого опыта в других регионах страны.-0-