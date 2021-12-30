Автопати, утренник и сувениры за дисциплину на дороге - ГАИ проведет в Гомеле новогодние акции

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областная Госавтоинспекция проведет в Гомеле новогодние акции, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сегодня госавтоинспекторы присоединятся к благотворительной акции "Наши дети". Начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша лично поздравит деток вместе с их родителями в Гомельском городском центре социального обслуживания семьи и детей. Не обойдется встреча без главных героев Нового года: Деда Мороза и Снегурочки, которыми уже традиционно будут сами сотрудники Госавтоинспекции. В конце акции все ребята получат сладкий подарок, а также сувениры от ГАИ: фликеры и раскраски по правилам дорожного движения.

В последнюю пятницу года в регионе пройдет республиканский Единый день безопасности дорожного движения под названием "Дорога ошибок не прощает!". Областная Госавтоинспекция совместно с радиостанцией "Правда радио 99,0" проведут акцию для автомобилистов "Автопати на Правда радио". С 13.00 до 14.00 на связи со студией будет инспектор ГАИ. В прямом эфире он будет называть бортовой номер и марку служебного автомобиля, а также место, куда необходимо подъехать желающим проверить свои знания и, положительно ответив на три вопроса по ПДД, получить сувениры.

В этот же день с 14.00 до 15.00 на пересечении ул.Трудовой- ул.Кирова Гомеля (вблизи Вечного огня) сотрудники ГАИ совместно с кондитерской фабрикой "Спартак" проведут, ставшую уже традиционной, профилактическую акцию "В Новый год - с улыбкой, соблюдая ПДД! ". Они поздравят всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом и вручат сувениры и сладости.-0-