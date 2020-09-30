Автопробег "За Беларусь!" пройдет в Дубровенском районе

30 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Автопробег "За Беларусь!" соберет сегодня жителей Дубровенского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Светлана Рыжанская.

Насыщенная программа дня начнется в 13.00 с открытого диалога с молодежью "Комсомол: Вчера. Сегодня. Завтра", посвященного 100-летию ВЛКСМ. Участниками мероприятия станет работающая молодежь района, представляющая различные отрасли народного хозяйства: агропромышленный комплекс, производство, социальную сферу. Насущные вопросы и актуальную информацию обсудят с ними председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов, представители местных органов власти и ветеранской организации.

Далее в поддержку действующего политического курса страны состоится автопробег "За Беларусь!", участие в котором примут автомобилисты и байкеры. Маршрут протяженностью около 80 км пройдет по местам боевой славы и воинским захоронениям района. Память защитников Отечества и погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей участники пробега почтят на воинском захоронении Теолин, у памятника "Скорбящая мать", в мемориальном комплексе "Рыленки". Последней точкой маршрута станет место гибели 19-летнего солдата Великой Отечественной войны Юрия Смирнова в деревне Шалашино.-0-