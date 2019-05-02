Автопробегом и митингом отметят 75-ю годовщину прорыва блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны

2 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Праздник "Нам дороги эти позабыть нельзя" в честь 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на территории Ушачского района в годы Великой Отечественной войны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса "Прорыв" пройдет 4 мая в регионе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ушачском райисполкоме.

Торжественное открытие праздника пройдет на центральной площади городского поселка. Затем колонна автомобилей выдвинется на митинг к мемориальному комплексу "Прорыв". Именно здесь, в районе деревень Плина и Паперино, 5 мая 1944 года партизаны прорвали смертельное кольцо блокады. На мемориале участники митинга почтят память погибших, состоятся показательные выступления оршанского военно-патриотического клуба ЮНЕСКО "Русичи", духового оркестра воинской части из Заслоново Лепельского района, творческих коллективов Полоцка и Ушачей. Будет работать военно-полевая кухня. Также в рамках празднования юбилейной даты гости откроют футбольную площадку в физкультурно-оздоровительном комплексе в Ушачах. Завершится памятное мероприятие концертом.

Мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачском районе считается одним из самых значительных творений монументального искусства БССР. Он был открыт в июне 1974 года на месте прорыва вражеской блокады 5 мая 1944 года партизанами Полоцко-Лепельской зоны в 7 км от Ушачей. Здесь 16 партизанских бригад во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком вырвались из окружения и сражались с врагом до прихода частей Советской армии. Вместе с партизанами смогли освободиться и более 15 тыс. мирных жителей. В 2015 году была начата реконструкция мемориала, отреставрированный комплекс торжественно открыли 9 мая 2016 года.-0-