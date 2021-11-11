Банкиры и бизнесмены проведут в Борисове интенсив для участников "100 идей для Беларуси"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающий интенсив для участников республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" по вопросам создания, презентации, продвижения и реализации авторских разработок пройдет в Борисове 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Минской областной организации БРСМ.

Обучение пройдет на площадке региональной дирекции по Борисовскому району открытого акционерного общества "Белагромпромбанк". "Эксперты банковской сферы и представители малого бизнеса дадут молодым инноваторам дельные советы по возможности развития проекта и адаптации его к нынешним реалиям и запросам потенциального клиента", - отметили организаторы.

Ребята смогут освоить необходимые навыки, чтобы доработать свой стартап к защите на зональном туре и научиться правильно его представлять. Они познакомятся с деятельностью банка и работой Центра притяжения Igrow.by, в котором и пройдет сам интенсив. Такая предварительная подготовка на региональном уровне - первый опыт в рамках реализации "100 идей для Беларуси".

Организаторами проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-