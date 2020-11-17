Барсуков: мы всех предупреждаем: вакханалию пора прекращать

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнее время поступает масса заявлений граждан с просьбами навести порядок в столице, в частности, на дворовых территориях, поэтому предупреждаем: вакханалию пора прекращать, не стоит шутить с огнем. Об этом сегодня заявил помощник Президента - инспектор по городу Минску Александр Барсуков на заседании Мингорисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. Делают красиво, достойно. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Как можно отдыхать в такое время? Население возмущается. А когда нормальные граждане и вовсе начинают выяснять с ними отношения, возникают скандалы, драки. Бытовуха. Улица Червякова - не единственный случай. Такие разборки, какие происходят там, всех достали. Сотрудникам милиции что, больше делать нечего? Каждый день происходят десятки таких инцидентов. С учетом этого главой государства поставлена задача: в течение недели навести в Минске образцовый порядок, поэтому хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет", - подчеркнул Александр Барсуков.

Также помощник Президента по Минску отметил, что сотрудники коммунальных служб будут наводить порядок на территориях под контролем милиции. Любое вмешательство в действия служб будет расценено не только как административное нарушение, но может повлечь за собой и уголовную ответственность.

"Повторяю несколько раз: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончилось", - сказал Александр Барсуков.

На оперативном совещании в Мингорисполкоме сегодня утверждали план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины в столице.-0-

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