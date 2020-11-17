В Минске вводятся дополнительные меры по наведению порядка и дисциплины

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава столицы Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Кухарева, поступают многочисленные обращения граждан, которые просят навести порядок и обеспечить общественную безопасность в связи с несанкционированными мероприятиями, которые наносят ущерб собственности города и имуществу людей. "Мы проанализировали ситуацию и подготовили план мероприятий, а также проект решения Мингорисполкома, который выносится на рассмотрение", - сказал он.

Владимир Кухарев также поручил главам администраций районов столицы до 19 ноября актуализировать предложенный план с учетом особенностей и проблем, существующих в районах.

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