Батлеечные театры из районов Витебской области соберутся на "Новогоднем чуде"

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областная выставка-конкурс батлеек, новогодних елок, игрушек и сувениров "Новогоднее чудо" открывается в выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
Посетители смогут увидеть куклы и декорации для показа батлеечных спектаклей, новогодние и колядные игрушки и сувениры, изготовленные в различных современных и традиционных техниках. На выставке представят более 100 экспонатов - елки из фасоли и ореховой скорлупы, игрушки из соломы, глины и ткани. Во время открытия состоится представление от театрального коллектива Лиозненского центра культуры "У пошуку" и ансамбля народной песни "Вераснянка" агрогородка Мазолово Витебского района.
В течение всех последующих дней вплоть до 12 января у гостей будет уникальная возможность увидеть как традиционное батлеечное представление, так и спектакли современной батлейки в исполнении любительских кукольных театров Витебской области. "Дата и время могут меняться, но с примерным графиком можно ознакомиться, позвонив в наш центр", - пояснили в областном методическом центре народного творчества.
Традиция батлейки в Витебской области начала возрождаться после советских времен при Домах ремесел, формирование которых в Беларуси началось именно с северного региона.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.42 BYN
|2.425 BYN
|USD
|2.1262 BYN
|2.128 BYN
|2.133 BYN
|RUB
|3.1849 BYN
|3.165 BYN
|3.18 BYN