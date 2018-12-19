Батлеечные театры из районов Витебской области соберутся на "Новогоднем чуде"

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областная выставка-конкурс батлеек, новогодних елок, игрушек и сувениров "Новогоднее чудо" открывается в выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Посетители смогут увидеть куклы и декорации для показа батлеечных спектаклей, новогодние и колядные игрушки и сувениры, изготовленные в различных современных и традиционных техниках. На выставке представят более 100 экспонатов - елки из фасоли и ореховой скорлупы, игрушки из соломы, глины и ткани. Во время открытия состоится представление от театрального коллектива Лиозненского центра культуры "У пошуку" и ансамбля народной песни "Вераснянка" агрогородка Мазолово Витебского района.

В течение всех последующих дней вплоть до 12 января у гостей будет уникальная возможность увидеть как традиционное батлеечное представление, так и спектакли современной батлейки в исполнении любительских кукольных театров Витебской области. "Дата и время могут меняться, но с примерным графиком можно ознакомиться, позвонив в наш центр", - пояснили в областном методическом центре народного творчества.

Традиция батлейки в Витебской области начала возрождаться после советских времен при Домах ремесел, формирование которых в Беларуси началось именно с северного региона.-0-