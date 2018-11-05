5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Belarus Fashion Forum пройдет в Минске 16-17 ноября, сообщила сегодня на пресс-конференции председатель РОО "Белорусская палата моды" Янина Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году вслед за Неделей моды в Беларуси - Belarus Fashion Week (7-11 ноября) пройдет Belarus Fashion Forum (16-17 ноября). В предыдущие годы этот международный образовательный форум назывался Fashion is my Profession. "Мы приглашаем в Минск успешных специалистов из разных стран Европы, которые могут поделиться опытом с белорусскими дизайнерами и производителями, дать советы, как выходить на рынок ЕС. Для выхода на европейский рынок необходимо провести его анализ, подготовку персонала, поэтому каждый сезон мы организуем обучающие тренинги, семинары. Специалистов, которых приглашаем, я знаю лично и уверена, что эти люди дадут интересную и полезную информацию членам Белорусской палаты моды", - сказала Янина Гончарова.

Генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц отметил, что швейный бизнес в Беларуси активно развивается субъектами малого и среднего предпринимательства в различных регионах страны. "Потенциал этих предприятий очень высок. Продукция поставляется как на рынок Беларуси, так и на зарубежные рынки, она востребована и конкурентоспособна, спрос растет. На наш взгляд, нишу, которую заняли белорусские производители, можно расширить. Задача фонда и наших партнеров состоит в том, чтобы совместными усилиями реализовать этот потенциал. Самое главное - кооперация, обмен опытом между представителями бизнеса, разработка новых технологий и форм работы, изучение спроса. Наш фонд работает в разных направлениях, но в основном с малыми предприятиями частного бизнеса, в том числе и в регионах. Ведется работа над созданием гарантийного фонда для малого и среднего предпринимательства. Но важно взаимодействовать и с конкретными отраслями. Одно из таких направлений - работа с швейным бизнесом", - отметил он.

Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) в этом году пройдет на площадке НВЦ "Белэкспо". Ожидается более 10 тыс. посетителей. Цель Belarus Fashion Week - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на модном рынке как в Беларуси, так и за рубежом. На Неделе моды будут демонстрироваться только новые коллекции сезона весна-лето-2019 от ведущих брендов страны. Традиционно программу форума дополнят показы лучших коллекций детской дизайнерской одежды. На Belarus Fashion Week презентуют также коллекции дизайнеров, которые работают с этнической темой и создают изделия из белорусского льна. В Беларусь на форум приедут и зарубежные дизайнеры.

Кроме того, на Belarus Fashion Week будет представлен совместный проект Белорусской палаты моды с Белорусской ассоциацией помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам "Новые возможности". Он призван дать шанс людям с инвалидностью проявить себя в сфере моды: на протяжении нескольких месяцев они были включены во все этапы создания образов совместной коллекции сезона весна-лето-2019 - от идеи до пошива и презентации. Коллекция выполнена с использованием ручной вышивки.-0-