Белгидромет открыл в Минске новую метеостанцию

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений Белгидромета Минприроды открылся в Минске в районе Уручья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства при назначении Андрея Худыка на должность министра был жестко поставлен вопрос о том, что метеорологический сектор должен быть оперативно, в самые короткие сроки, модернизирован. Была составлена дорожная карта до 2020 года. Сегодня мы открыли в Минске уникальный комплекс. Кроме того, до конца года в Витебске откроем доплеровский локатор", - сказал заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Строительство нового пункта метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске началось 2 апреля 2018 года, а 5 ноября был введен в строй первый пусковой комплекс. Сегодня состоялась церемония открытия объекта. "В этом году многое сделано в Белгидромете в плане оснащения, технической модернизации, применения новых технологий. Современный комплекс в Минске будет передавать информацию в онлайн-режиме 8 раз в сутки по 12 параметрам", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Здесь впервые внедрен интегрированный подход функционирования различных сетей наблюдений: приземных метеорологических, актинометрических, гидрологических и аэрологических. Для проведения всех видов наблюдений закуплены и установлены приборы и оборудование.

Приземные метеорологические наблюдения будут проводиться круглосуточно с помощью автоматизированной информационной измерительной системы. Они включают наблюдения за состоянием, изменением и развитием атмосферных процессов, в том числе за неблагоприятными и опасными гидрометеорологическими явлениями, измерения параметров и определение метеорологических характеристик. Актинометрические наблюдения также будут проводиться автоматически. Они предусматривают получение в непрерывном режиме данных о составляющих радиационного режима: прямой, рассеянной, суммарной солнечной радиации, отраженной земной поверхностью радиации, радиационном балансе.

С вводом в эксплуатацию комплекса возобновляется радиозондирование атмосферы в столице, которое прекратилось в 1998 году из-за ремонта здания обсерватории и демонтажа оборудования. Открытие третьего пункта зондирования в центре Беларуси (первые два - в Бресте и Гомеле) позволяет охватить температурно-ветровым зондированием практически всю территорию страны. Эти данные будут использованы не только для прогностических целей белорусских синоптиков, но и расширят присутствие Беларуси в международной сети обмена информацией. Зонд поднимается на высоту около 30 км и может преодолеть расстояние до 300 км. Планируется, что зонд будут запускать один раз в сутки, а со временем число запусков может возрасти до двух.

На территории комплекса введен в эксплуатацию единственный в Беларуси температурно-ветровой профилемер в мобильной версии. Использование такого рода оборудования позволит в режиме реального времени производить непрерывный мониторинг параметров ветра и температуры в нижних слоях атмосферы для прогнозирования опасных метеорологических явлений, проведения радиационно-экологического мониторинга в Минске и на территории Белорусской АЭС.-0-

Фото Андрея Покумейко