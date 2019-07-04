"Беллегпром" организует модный показ на празднике "Александрия собирает друзей"

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" представят продукцию на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 6-7 июля, сообщили БЕЛТА в концерне.

Можно будет приобрести одежду и другие товары производства Оршанского льнокомбината, ОАО "Купалинка", "Сукно", "Витебские ковры", "Свiтанак" (Жодино), "Бобруйсктрикотаж", "8 Марта" и "Витебсктекстильторг". А 6 июля в 18.30 состоится модный показ "Я - Самая!". На один вечер открытая площадка превратится в подиум, где покажут новые коллекции от ведущих брендов.

Гулянья традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Организаторами праздника выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Шкловский райисполком.

Для гостей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу, концерты. Пройдут выставки "Зроблена ў Беларусi", "Александрыйскі кірмаш", "Друкарскі двор", "Каравайная сяліба" и другие.-0-