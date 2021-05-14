Белорусская наука занимает достойное место в мировом научном пространстве - Шумилин

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская наука занимает достойное место в мировом научном пространстве, а по некоторым направлениям - ИКТ, нанотехнологии и наноматериалы, медицинское оборудование, генетика и биотехнологии - формирует новые тренды развития. Об этом заявил сегодня на встрече с выпускниками брестского лицея №1 имени А.С.Пушкина председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин обратил внимание на то, что в настоящее время в стране активно развиваются отечественные технологии на основе V и VI технологических укладов, в том числе в сфере био- и нанотехнологий, робототехники, технологий виртуальной реальности. "Мы делаем ставку на построение экономики знаний и инновационный путь развития, однако без вовлечения молодых людей в научную и инновационную деятельность, подготовки соответствующих кадров сделать это невозможно", - подчеркнул он.

Для этого созданы эффективные механизмы поддержки, в том числе финансовые стимулы для привлечения талантливой молодежи в науку и инновационное предпринимательство. В частности, ежегодно проводится республиканский конкурс инновационных проектов с номинацией "Лучший молодежный инновационный проект", победители которого получают финансовую поддержку для реализации проектов и воплощения на практике результатов научной деятельности.

Также в стране динамично развиваются субъекты инновационной инфраструктуры, в частности технопарки, где молодежь может реализовать свои идеи и создать собственный бизнес. Кроме того, ежегодно распоряжением главы государства выделяются стипендии талантливым молодым ученым, выполняющим научные исследования и разработки. В текущем году такие стипендии получат 98 молодых ученых.

"Поддержка талантливой и творческой молодежи, развитие молодежной науки в целом - наша главная задача. Государство всегда найдет возможность поддержать молодое поколение белорусов, для которых наука - не только профессия, но и призвание. И вы должны об этом знать", - подчеркнул Александр Шумилин.

Председатель ГКНТ также встретился с аспирантами, магистрантами и преподавателями Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина и провел личный прием граждан в Брестском облисполкоме.-0-