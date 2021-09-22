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22 сентября 2021, 21:04

Белорусские пограничники и местные жители помогли афганским беженцам на границе с Польшей

Скриншот из видео СТВ
Скриншот из видео СТВ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники и местные жители помогли афганским беженцам на белорусско-польской границе. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. Они официально попросили убежища в Польше, но от них отгородились колючей проволокой. Помощь им оказывают белорусские пограничники и местные жители.

"Местное население узнало из новостей, что у нас неподалеку люди в такой ситуации. Ко мне обращались не раз, чтобы оказать помощь беженцам. Пограничная застава собрала резерв вещевого имущества, местные жители - продукты питания", - рассказал начальник пограничной заставы "Русаки" Алексей Пипченко.

22 сентября афганским беженцам передали теплую одежду и еду, собранную белорусскими пограничниками и местным населением.-0-

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