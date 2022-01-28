Белорусские продукты, топливо, стройматериалы преобладали на рынке Витебской области в 2021 году

28 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На рынке Витебской области в 2021 году преобладали товары отечественного производства, в продовольственной группе их удельный вес в общем товарообороте составил 80%, что стало лучшим показателем среди областей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома.

"Преимущественно за счет отечественной продукции обеспечивался покупательский спрос на мясо и мясные продукты, сыры, масло сливочное, яйца, алкогольные напитки. По непродовольственным товарам увеличились продажи белорусского моторного топлива, строительных материалов, нижнего белья, чулочно-носочных изделий. Уровень продажи непродовольственных товаров, удельный вес которых в структуре розничного товарооборота организаций торговли составляет 43,3%, вырос в сопоставимых ценах к уровню 2020 года на 3,6%", - рассказали в управлении.

В прошлом году также увеличился объем продажи мучных кондитерских изделий, рыбы и продуктов из нее, мясных консервов, минеральной воды, детского питания, слабоалкогольных напитков. В группе непродовольственных товаров возросли продажи стиральных машин бытовых и машин для сушки одежды, чистящих средств бытовой химии, обуви, верхней и нижней одежды.

Всего за 2021 год населению области реализовано товаров на Br5,9 млрд. По сравнению с предшествующим годом товарооборот вырос на 1,5%. Более 90% розничного товарооборота (Br5,4 млрд) обеспечили организации торговли.

"Для создания комфортной потребительской среды в области ведется планомерная работа по развитию торговой инфраструктуры. В 2021 году торговая площадь магазинов увеличилась на 28,2 тыс. кв.м. Новые крупные торговые объекты появились в Витебске и Орше. В области сегодня функционируют более 13 тыс. торговых объектов различных форматов, 80 торговых центров, 55 рынков", - подчеркнули специалисты управления.

В сфере общественного питания в 2021 году наметился рост товарооборота почти на 11%. В определенной степени он произошел из-за низкой активности потребителей в 2020 году, когда в сложных эпидемиологических условиях заказные мероприятия на предприятиях общественного питания были ограничены. Тогда случился отток посетителей, сокращение режима работы кафе и ресторанов. В 2021 году ситуация улучшилась, и объекты общепита смогли реализовать населению области продукции на сумму более Br253 млн.

"В сфере общественного питания в прошедшем году за счет нового строительства, реконструкции и возобновления работы введены в действие 87 объектов на 1755 мест, в том числе общедоступных 84 объекта на 1677 мест. Инфраструктура общественного питания области включает сейчас 1,7 тыс. объектов общественного питания на 89,4 тыс. мест", - добавили в управлении.-0-