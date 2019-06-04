Белорусские резчики создадут деревянные скульптуры о Несвиже и украсят ими город

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной пленэр по изготовлению деревянных скульптур "Сонечная цеплыня дрэва" пройдет 5-12 июня в агрогородке Заозерье Несвижского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В мероприятии примут участие 12 мастеров из Минска, Минской, Гомельской и Брестской областей. Каждому резчику в течение восьми дней предстоит изготовить свою деревянную скульптуру, используя различные виды и технологические приемы художественной обработки древесины. Тема - "Легенды и мифы Несвижской стороны". В будущем произведения резчиков украсят территорию города.

Пленэр по изделию деревянных скульптур проводится в Минской области ежегодно с 2002-го. За это время мастера посетили Смолевичский, Крупский, Воложинский, Стародорожский, Вилейский, Борисовский, Молодечненский, Столбцовский, Слуцкий, Минский, Мядельский, Клецкий и Любанский районы.

Организаторами выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Минский областной центр народного творчества, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома.-0-