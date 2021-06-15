Белорусский детский фонд подарил Минской областной детской больнице эндоскопические инструменты

15 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Минское областное отделение РОО "Белорусский детский фонд" сегодня сделало ценный подарок областной детской клинической больнице - набор инструментов эндоскопической хирургии. Вручение состоялось на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню медицинских работников и Международному дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.

С Белорусским детским фондом областная детская больница сотрудничает давно. Общественная структура помогает в организации поздравлений подопечных на праздники. В этот раз фонд оказал больнице еще и безвозмездную спонсорскую помощь, выделив средства для закупки набора эндоскопической хирургии, который применяется при малоинвазивных методах оперативного лечения с минимальным травмированием.

"Плюс это нужно для диагностики инфекции COVID, - отметил главный врач больницы Дмитрий Зайцев. - К сожалению, коронавирусная инфекция маскируется под многие болезни, в том числе и под аппендицит".

Во время второй волны распространения коронавирусной инфекции Минская областная детская клиническая больница организовала работу таким образом, что в одно из отделений госпитализировались дети с соматической патологией (сахарный диабет, бронхиальная астма и т.д.), у которых была диагностирована и ковид-инфекция. А другое отделение хирургического профиля принимало детей с болями в животе, потому что при коронавирусной инфекции у детей самый часто встречающийся симптом - боли в животе. "Чтобы как можно менее травматично и максимально качественно диагностировать, аппендицит это, какая-то иная острая патология брюшной полости или же COVID-19, необходим набор инструментов эндоскопической хирургии", - пояснил Дмитрий Зайцев.

Новый набор инструментов позволит специалистам клиники более оперативно и качественно выполнять работу, быстро диагностируя и дифференцируя потоки маленьких пациентов, избегая ненужных оперативных вмешательств. Потому что и сегодня одно отделение больницы продолжает принимать детей с коронавирусной инфекцией, пневмониями, сопутствующими патологиями и даже с болями в животе (таких пациентов посещают хирурги из другого отделения для диагностики) из всех районов столичного региона.

Больница рассчитана на 615 коек, почти все из которых сейчас заняты: проводится как плановая госпитализация, так и экстренная помощь (через приемное отделение ежедневно проходят около 110-130 человек). И хотя медики делают все, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно в клинике, больница есть больница. Чтобы немного отвлечь ребят, скрасить их пребывание, сегодня для них организована анимационно-развлекательная программа с участием клоунов. "Хорошее настроение - это 50% залога быстрейшего выздоровления", - заключил Дмитрий Зайцев.-0-