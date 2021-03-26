Белорусско-казахстанская межправкомиссия планирует собраться в Бресте

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-казахстанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству планирует собраться в Бресте, сообщил сегодня журналистам региональных СМИ посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году должно состояться заседание межправительственной комиссии. Первоначально планировалось, что оно будет проходить именно в Бресте. Из-за пандемии многие мероприятия сейчас проходят в онлайн-режиме, но нет такого эффекта, как бывает при очной встрече. Поэтому мы очень надеемся, что межправкомиссия будет проходить в очном режиме. Люди соскучились по очной работе, и многие вопросы при очных встречах решаются намного быстрее", - отметил дипломат.

Сегодня в Брестском облисполкоме прошла встреча его председателя Юрия Шулейко с послом Казахстана, на которой стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества.

За прошлый год внешнеторговый оборот между Брестской областью и Казахстаном составил $130,8 млн (темп роста к 2019 - 87,3%) с положительным сальдо. В регионе зарегистрировано девять предприятий с казахстанским капиталом, заключены соглашения о сотрудничестве с двумя областями - Восточно-Казахстанской и Карагандинской.

Юрий Шулейко назвал торгово-экономические отношения с этой республикой, партнером по ЕАЭС, хорошими. При этом он отметил, что резервы и потенциал для их наращивания есть. Разговор шел о поставках продукции с прибавочной стоимостью, прежде всего в таких отраслях как деревообработка, пищепром. Обсуждались и новые направления.

"Брестская область обладает большим потенциалом. Казахстан активно сотрудничает с Беларусью в товарообороте, и Брестчина играет одну из ключевых ролей. Я считаю, что большое значение все-таки имеет взаимодействие регионов: надо встречаться, развивать сотрудничество. На государственном уровне созданы хорошие базовые условия, их надо использовать. Мы должны способствовать тому, чтобы наши бизнесмены, наши регионы напрямую работали друг с другом. Это способствует ускоренному развитию сотрудничества государств", - подвел итог встрече посол.

Аскар Бейсенбаев 25-27 марта посещает Брестскую область. Накануне он побывал в ОАО "Ивацевичдрев" и СООО "ПП Полесье" в Кобрине. Второй день визита начался с посещения мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", в программе также - знакомство с производством СП "Санта Бремор", УП "Гефест-техника" и ООО "Нелва". Завтра дипломат намерен посетить холдинговую компанию "Пинскдрев".-0-