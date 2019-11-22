Беловежская пуща опубликовала видео купания оленей в грязи

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На официальном сайте национального парка "Беловежская пуща" опубликовали забавное видео, на котором самки благородных оленей принимают грязевые ванны, сообщает БЕЛТА.

В поле зрения камеры попали три самки оленя. На минутном видео можно увидеть, как они купаются и резвятся в луже посреди осеннего леса. "Сезонные перемещения оленей в границах своего местообитания хорошо выражены и связаны, прежде всего, с изменением кормовой базы. Пасутся эти животные преимущественно утром и вечером, а днем отдыхают. Для защиты волосяного и кожного покрова от паразитов и насекомых олени с удовольствием валяются в грязи или песке, такую картину обычно можно наблюдать во время гона", - пояснили в научном отделе национального парка.

Специалисты добавили, что благородные олени ведут стадный образ жизни и обычно держатся небольшими группами до 20 особей. Очень редко (например, когда бывают большие сугробы) они вынуждены собираться вблизи кормовых полян в стада до 60 особей. Как правило, участки обитания самцов и самок совпадают лишь в период спаривания (август-сентябрь).

На территории Беларуси популяция благородного оленя была многочисленной до XVII века. Однако до конца следующего столетия этот вид копытных в Беловежской пуще был полностью истреблен. В 1865 году туда в обмен на зубров завезли из Силезии первую партию оленей (5 самцов и 13 самок). В естественные условия благородные олени были выпущены лишь в 1890 году, положив начало нынешней популяции.-0-