"Белтопгаз" присоединился к новогоднему марафону добрых дел

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белтопгаз" присоединилось к республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член попечительского совета Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Алексей Кушнаренко поздравил маленьких пациентов этого учреждения с новогодними праздниками.

Руководитель объединения от имени Министерства энергетики совместно с генеральным директором УП "Мингаз" Вадимом Шолоником передали руководителю медучреждения Анжелике Солнцевой сертификат на приобретение криохирургической офтальмологической системы, а также подарки для детей и их семей, проходящих лечение в центре.

"Мингаз" не один год оказывает содействие в укреплении материально-технической базы учреждения, более эффективном решении многих вопросов, связанных с развитием центра и оказанием помощи его пациентам. Централизация ресурсов, необходимых для оказания специализированной медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями, позволила добиться результатов лечения, сопоставимых с данными ведущих европейских центров", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Алексей Кушнаренко посетил Жабинковскую специальную общеобразовательную школу-интернат, где обучаются дети с нарушением зрения. Он поздравил воспитанников учреждения и педагогический коллектив с наступающими новогодними праздниками, вручил администрации школы денежный сертификат для укрепления материально-технической базы.

Также свой новогодний подарок - сертификат - воспитанникам вручил генеральный директор УП "Брестоблгаз" Евгений Казимирчик. Средства будут направлены на обновление мебели для учебных классов учреждения.

В школе учатся 113 детей, среди которых инвалиды по зрению и сироты. В школе-интернате трудится квалифицированный коллектив педагогов и медиков, созданы все условия для проведения коррекционной работы и укрепления зрительных возможностей учащихся. Всего в стране пять подобных школ.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают подарки.-0-