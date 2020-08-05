Бесхозные дома и благоустройство дорог - Турчин провел прием граждан

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел прием граждан сегодня в Миноблисполкоме, на встречу с губернатором записались около 20 заявителей со всех районов, передает корреспондент БЕЛТА.

Почти половина заявителей обратилась с земельными вопросами. Так, мужчина из Молодечно рассказал, что в деревне Слобода Вилейского района пропадают дома. Местное хозяйство их построило, но так и не сдало в эксплуатацию, не продало. Многие из построек превратились в нежилые: все ценное разворовали, остальное пришло в негодность. "Законодательство позволяет руководству местного хозяйства продавать или давать своим работникам служебное жилье. Получается, свои работники без жилья, а в деревне пропадают дома. Говорят, у предприятия нет денег на оформление домов. Но ведь по закону можно сделать документы за счет покупателя и скорректировать цены", - возмутился заявитель.

"Если в деревне есть такие дома, то надо провести инвентаризацию и продать эти постройки. Хозяйство должно продать ненужное имущество. Будем разбираться", - ответил губернатор.

Жители агрогородка Тесово Солигорского района попросили помочь им решить вопрос с регистрацией недостроенного объекта. Предприниматели купили объект на аукционе за Br75 тыс. Но, как выяснилось позже, приобрели только стройматериалы - два этажа монолитного здания - без земельного участка. Они готовы выкупить землю и достроить общественно-деловой центр с инкубатором малого предпринимательства.

Начальник главного управления землеустройства Миноблисполкома Сергей Шимук пояснил, что единственный выход в данной ситуации - продавать им землю на право проектирования и строительства через аукцион.

Глава области добавил: "Очевидно, если бы постройка продавалась вместе с землей, то сумма была бы на порядок выше. Вам придется справедливо заплатить за эту землю. А я попрошу председателя Солигорского райисполкома оперативно принять вас на этой неделе и оформить документы на аукцион".

Второй самый частый вопрос нынешнего приема граждан - благоустройство местных дорог. Например, житель Жодино пожаловался, что не благоустроена улица Лесная. "По дороге часто ездит техника БЕЛАЗ, а с 16.00 до 17.30, когда все едут с работы, и вовсе пыль стоит столбом, невозможно дышать и нельзя даже открыть окна в доме", - сказал он.

Председатель Жодинского райисполкома Дмитрий Заблоцкий пояснил, что в городе провели ревизию местных дорог, которые нуждаются в асфальтировании, и составили список. Очередность улиц определяли депутаты местного совета, улица Лесная - седьмая.

"Списки депутатов - это не совсем правильный метод, - считает Александр Турчин. - Лучше бы провели опрос и люди сами определили, где нужнее всего. Можно провести такой эксперимент в Жодино и позволить жителям все решить самостоятельно. Только проводить опрос надо не на сайте райисполкома, где проголосует 5 человек, а в соцсетях, чтобы обеспечить широкое присутствие. Мне подсчитали, что 1 км асфальта стоит Br100 тыс. Тут надо сделать 800 м. Это надо будет сделать. Я думаю, за 3 года можно вообще все местные дороги в Жодино заасфальтировать. Стыдно, что в городе до сих пор есть дороги в гравийном исполнении".

Да и в целом, добавил он, в области "за три года надо решить вопрос с местными дорогами по максимуму".

Также на приеме граждан поднимались вопросы наведения порядка на земле, захоронения отходов, прокладки водопроводной сети, строительства многоквартирных домов, выделения участка многодетной семье.-0-

Фото Миноблисполкома