Без остановок и по новым схемам: изменения движения городского транспорта Минска с 11 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением ремонтных работ на участках улично-дорожной сети центральной части города с 11 января пассажирский транспорт снова несколько изменит схему движения, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Автобусы маршрута №74с поедут по ул. Городской Вал, пр. Независимости, ул. Володарского, ул. Городской Вал и далее по маршруту.

Троллейбусы маршрута №14 будут следовать от ул. Романовская Слобода по ул. Немига, К.Цеткин, ул. Тимирязева и далее по маршруту.

Кроме того, кое-где на маршрутах отменяется выполнение остановок. Так, троллейбусы №№29, 46, 53 и автобус №38 не будут пока останавливаться у пункта "Оперный театр" по ул. Я.Купалы в сторону ул. М.Богдановича.

Автобусы №№1, 69, 119с проедут мимо остановочного пункта "Володарского" в сторону ул. Городской Вал; автобусы №№24, 38, 91 и троллейбусы №№40 и 53 - мимо "ст.м. Октябрьская" в сторону ул. Я.Купалы.-0-