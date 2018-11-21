Безопасность и надежность автомобильных дорог обсудят ученые в Минске 22-23 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-техническая конференция "Автомобильные дороги: безопасность и надежность", приуроченная к 90-летию белорусской дорожной науки, пройдет 22-23 ноября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления информации ГП "БелдорНИИ" Екатерина Гриб.

На конференции намечено рассмотреть актуальные вопросы в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем. Работа будет организована по трем секциям: "Безопасность дорожного движения", "Интеллектуальные транспортные системы", "Ремонт и содержание автомобильных дорог".

Важнейшими темами обсуждения станут способы и методы сокращения количества ДТП, новые виды средств организации дорожного движения, мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации ДТП, технологии по улучшению движения транспорта и повышению безопасности дорожного движения, современные технологии повышения эксплуатационной надежности автомобильных дорог.

Планируется, что в работе конференции примут участие более 150 представителей Министерства транспорта и коммуникаций, организаций дорожного хозяйства, вузовской и академической науки Беларуси, а также гостей из Австрии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, Узбекистана, Украины, Финляндии, Эстонии.

Как рассказала Екатерина Гриб, основными приоритетами дорожного хозяйства в Беларуси являются улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и повышение их качественных показателей. "И эффективность движения в этом направлении по-прежнему во многом определяется отраслевой наукой, силы которой сосредоточены на разработке и освоении современных технологий строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов, - добавила она. - Только в последние годы благодаря труду ученых на дорогах нашей страны появились такие эффективные технологии, как цементобетонные покрытия разных типов, тонкослойные покрытия из специальных смесей, асфальтобетонные смеси с резинобитумным вяжущим, щебеночно-мастичный асфальтобетон, холодные литые асфальтобетонные смеси, тросовые и железобетонные ограждения, оригинальные мостовые конструкции и многое другое".

Организаторами мероприятия выступают Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси и государственное предприятие "БелдорНИИ".-0-