Безопасность подвесных потолков проверят в торгово-развлекательных центрах Минска

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обследования подвесных потолков и систем проведут в торгово-развлекательных центрах и других объектах Минска, занимающих большие площади. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при Мингорисполкоме, где рассматривалась ситуация с обрушением подвесных конструкций в ТРЦ "Арена Сити".

О результатах осмотров и выполнении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности (при необходимости) до конца ноября главы районных администраций должны проинформировать руководство Минского городского исполнительного комитета.

Что касается самого торгово-развлекательного центра "Арена Сити", то здесь принято решение о запрете доступа в помещения с аналогичным типом подвесного потолка до получения соответствующих заключений специализированных организаций. Супермаркет ProStore на первом этаже продолжит работать при реализации мероприятий по обеспечению безопасности посетителей.

Арендаторы павильонов неэксплуатируемой части здания при необходимости смогут попасть туда только при наличии специальных средств защиты, выдаваемых службой охраны. На территории торгового центра размещены предупредительные стенды, а опасная зона отделена ограждающими конструкциями, препятствующими проходу посторонних, с усилением охраны.

Подвесной гипсокартонный потолок в холле первого этажа торгового центра обрушился днем 12 ноября, сообщение о происшествии в МЧС поступило в 15.54. Площадь обрушения составила 190 кв.м, в результате падения элементов с высоты 5,5 м частично оказался поврежден цветочный киоск. Пострадала 24-летняя сотрудница магазина, у которой диагностирована черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей. Пострадавшую девушку после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.

ТРЦ "Арена Сити" введен в эксплуатацию в 2013 году. Во время визуального осмотра установлено нарушение целостности конструктивных элементов потолка. Точные причины и виновные лица будут установлены после проведения всех следственных мероприятий. По факту инцидента СК по Минску возбуждено уголовное дело.-0-