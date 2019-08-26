Безвизовые туристы почти из 60 стран посетили Брест в этом году

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест с начала текущего года благодаря безвизовому режиму посетили туристы из 59 стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

По оперативным данным, в городе побывали 19,3 тыс. безвизовых туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток вырос вдвое. Наиболее активно такой возможностью пользуются путешественники из Польши, из этой страны прибыли 75% иностранцев. Популярно брестское направление среди граждан Литвы, Германии, Латвии, Чехии. В целом с начала введения безвизового режима областной центр посетили около 37 тыс. зарубежных гостей.

Почти 65% туристов останавливаются в городе над Бугом на два дня и дольше. "Безвизовый режим позволяет большему числу людей увидеть Брест и принять участие в праздновании его тысячелетия. Постоянно ищем интересные фишки, чем еще можем привлечь туристов. К основным достопримечательностям добавляются новые", - отметил Вадим Кравчук.

Традиционно гости стремятся побывать в Брестской крепости, прогуляться по улице Советской, аллее фонарей. Новыми точками притяжения стали обновленные набережная реки Мухавец и Городской сад. Буквально за считанные дни городской достопримечательностью стал светомузыкальный фонтан на пешеходной улице. По словам вице-мэра, перспективное будущее ожидает Парк тысячелетия и Брестский театр кукол.

"Время требует появления новых туристических маршрутов. Наш город множество раз был разрушен и отстраивался заново, но в каждом дворике была своя жизнь, свои легенды. Такую историю нужно сохранять и показывать", - подчеркнул Вадим Кравчук.-0-