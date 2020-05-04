Библиотеки Могилева запускают web-марафон, посвященный 75-летию Победы

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Web-марафон "Нам есть чем гордиться и есть что беречь", посвященный 75-летию Победы, запускают сегодня библиотеки Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая отделом библиотечного маркетинга Могилевской центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"Площадками для проведения web-марафона станут Instagram-аккаунты библиотек города и сайт учреждения культуры "Централизованная система государственных публичных библиотек г.Могилева". Каждый день будет посвящен определенной тематике. Все мероприятия будут проходить онлайн", - поделилась Елена Шепелева.

Старт марафону даст сегодня литературный флешмоб "75 минут чтения о ВОВ". В течение 75 минут сотрудники библиотек в аккаунтах учреждений будут читать произведения о Великой Отечественной войне. Следующий день, 5 мая, будет посвящен военным песням. На сайте библиотек Могилева можно будет послушать песни военных лет, а в прямом эфире Instagram-аккаунта библиотеки-филиала №9 имени Я.Купалы - узнать историю создания знакомых и любимых произведений.

Прямая трансляция "Военный фотоальбом" пройдет 6 мая в аккаунте библиотеки имени К.Маркса. Этот день посвятят художникам, которые не только пережили Великую Отечественную войну, но и отразили ее в своем творчестве. В этот же день на сайте учреждения состоится выставка детских рисунков в онлайн-галерее "Краски Победы: я рисую мир".

7 мая на сайте учреждения культуры начнется киномарафон "Наша Победа": в подборку вошли фильмы, созданные по мотивам произведений белорусских и российских авторов. В этот же день запланирован прямой эфир "Я. Война. Моя семья", посвященный белорусскому писателю Ивану Шамякину. Расскажут о писателе и его произведениях в Instagram-аккаунте библиотеки-филиала №2 имени И.Шамякина. А 8 мая у всех желающих будет возможность составить послание в будущее. По окончании акции будет создан информационный ресурс.

Кроме этого, все желающие смогут принять участие в создании виртуальной Стены памяти участников Великой Отечественной войны. Для этого нужно на электронный адрес goridcentr@mail.ru прислать фотографию своего родственника (желательно изображение военных лет или в форме) и подпись к ней: фамилия, имя, отчество, военное звание и годы жизни. Фотографии принимаются до 6 мая. Также в эти дни пройдет сетевая акция "Победный БЛОГпост", благодаря которой можно поздравить ветеранов и всех жителей страны с Днем Победы.

Трансляции в Instagram-аккаунтах будут проходить в 18.00.-0-