Бизнес-лидерству в цифровой экономике обучат школьников Гомеля на каникулах

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Осенний лагерь для школьников будет работать на экономическом факультете Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины на каникулах с 1 по 6 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Слушателями лагеря могут стать ученики 9-11-х классов. В программе - лекции, игры, экскурсии, диспуты и другие познавательные мероприятия.

Так, уже в первый день ребят пригласят на тренинг "Дизайн-мышление и креативные технологии работы в команде". Модераторы расскажут о генерации идей, работе в команде, творческом подходе к решению задач. Проверить свои знания в сфере экономики старшеклассники смогут в бизнес-квизе.

Успешные примеры того, как превратить идею в настоящее собственное дело, приведут на бизнес-ланче-семинаре. Полученная информация пригодится школьникам во время бизнес-игры "Идея. Стратегия. Старт".

Аспекты бизнес-лидерства в цифровой экономике обсудят 5 ноября. В этот день участники лагеря познакомятся с новой специальностью этого года ГГУ "экономическая информатика", узнают об информационных технологиях управления, во время игры-викторины будут претендовать на звание знатоков информатики и экономики. Свои практические наработки ребята презентуют в IT-конкурсе "Информационные системы управления бизнесом". Авторов лучших работ наградят памятными призами.

Завершающий день работы лагеря будет посвящен современным финансам. Школьников пригласят на экскурсию в музей денег, где они смогут увидеть историю монет и банкнот от І века до н.э. до нынешних дней. Во время лекции-диспута речь пойдет о криптовалютах и криптобиржах и связанных с ними новых финансовых возможностях и рисках. А настоящего "Финансового гения" определят во время тематической интеллектуальной викторины.

"Подобный экономический лагерь в ГГУ организуется не впервые. Так, на минувших зимних каникулах на экономическом факультете работал лагерь "Управление проектами: что это такое?". Школьники узнали, как следует начинать работу над своим проектом, что необходимо предусмотреть при его создании, как организовать планирование и реализацию, управлять стоимостью проекта и успешно презентовать свою бизнес-идею", - отметили в пресс-службе вуза.

Для участия в осеннем лагере желающим нужно пройти регистрацию до 30 октября.-0-