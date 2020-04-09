Бизнес показывает пример поддержки медработников Минской области

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частные предприятия, расположенные на территории Минской области, присоединились к борьбе с распространением коронавируса и оказывают спонсорскую помощь медицинским учреждениям региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Компания "Дарида" поставила уже более 50 тыс. бутылок минеральной и питьевой воды в более чем 20 учреждений здравоохранения центрального региона и продолжает оказывать эту помощь. Список медучреждений, в которые будут осуществляться поставки, может быть расширен.

Продукцию компании получают Минский областной противотуберкулезный диспансер, Борисовская больница №2, Воложинская, Копыльская, Минская и Солигорская центральные районные больницы. В сутки в медучреждения поставляется 1 тыс. л воды. Такая помощь особенно актуальна еще потому, что одноразовые индивидуальные бутылки с водой более безопасны, чем использование кулеров и одноразовых стаканчиков.

Как подчеркнул генеральный директор предприятия Дмитрий Неверович, компания на своем примере призывает весь бизнес активизироваться и объединить усилия. "Помогая медикам, мы проявляем солидарность и признательность за их столь ценную работу. Считаем своим долгом внести вклад в общее дело, именно в такие моменты сплоченность и взаимная ответственность государства, бизнеса и общества позволяют сделать так, чтобы Беларусь справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - сказал он.-0-