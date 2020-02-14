14 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бесплатная бизнес-школа для женщин "Я сама" будет работать в Могилеве 15-16 февраля. Двухдневные занятия пройдут в конференц-зале отеля "Атриум", сообщили БЕЛТА в ПРООН в Беларуси.

Занятия для женщин будут проводиться по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси "Малые города", который реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa. Участниц бизнес-школы ждут разные тренинги, в том числе по активации креативности и эффективному тайм-менеджменту. Во время занятий женщинам расскажут о самых распространенных ошибках в создании собственного дела.

Как отметили организаторы, школа в Могилеве станет четвертым мероприятием, посвященным бизнесвумен. С ноября прошлого года бесплатные семинары прошли в Минске, Витебске и Горках. Они собрали более 200 участниц из более чем 20 городов республики.

"При разработке программы бизнес-школы мы учитывали запросы, которые озвучивали предыдущие участницы семинаров, и постарались сделать обучение максимально эффективным", - поделилась руководитель проекта "Малые города" Марина Калиновская.

В феврале бесплатные занятия для женщин проходят в Могилеве и Полоцке, а в марте участниц со всей Беларуси соберут на большой фестиваль женского бизнеса в Минске.-0-