Благотворительная акция профсоюзов по сдаче крови пройдет в Гомеле 10 июня

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция по сдаче крови пройдет в Гомеле 10 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню донора крови. Его девиз: "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь".

Акция пройдет в Доме профсоюзов. На благотворительный призыв откликнутся совершеннолетние члены профсоюза, не имеющие противопоказаний по здоровью. "Безвозмездное донорство - проявление доброты, сострадания, милосердия", - подчеркнули организаторы.

Акцию организует Гомельская областная организация Белорусского профессионального союза работников здравоохранения с привлечением областного центра трансфузиологии. Начало мероприятия 10 июня в 9.15 по адресу в Гомеле: ул.Советская, 29, 1-й этаж.-0-