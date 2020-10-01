Благотворительная выставка-конкурс проходит в Бобруйске

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная выставка-конкурс "Плоды родной земли мы дарим людям" проходит в Центре досуга и творчества Бобруйска, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Выставка-конкурс проходит уже в третий раз. В этом году она получила большой отклик от организаций и предприятий города. В фойе центра разместились работы представителей Бобруйского строительного профессионально-технического колледжа, средних школ №8, 24, 32, Бобруйской городской поликлиники №7 и других. Сейчас представлено более 100 работ. Для многих участие в выставке стало дебютом в дачном творчестве. В основе работ - урожай, который участники вырастили на своих огородах", - отметила методист Центра досуга и творчества Бобруйска Евгения Мартынова.

По ее словам, никто из участников не планирует забирать свои работы. По окончании выставки-конкурса продукты передадут на благотворительные цели.

Сегодня жюри подведет итоги конкурсной части выставки. Сама же экспозиция будет работать до 5 октября.

Учредителем выставки-конкурса является Бобруйская городская организация ОО "Белорусский союз женщин". Организаторы: Центр досуга и творчества Бобруйска, Бобруйское городское объединение профсоюзов, Первомайская районная организация ОО "Белая Русь", Ленинская районная организация ОО "Белорусский фонд мира".-0-