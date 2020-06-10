Благотворительное общество "Каритас" передало средства защиты жодинским медикам и соцработникам

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники благотворительного католического общества "Каритас" передали в территориальный центр социального обслуживания и центральную городскую больницу Жодино средства защиты и другую помощь, сообщает БЕЛТА.

Жодинский территориальный центр социального обслуживания населения

Воспитанники центра патриотического воспитания молодежи носят средства защиты в центр социального обслуживания

Жодинская ЦРБ

В центр социального обслуживания населения привезли одноразовые и тканевые маски, перчатки, средства для дезинфекции рук и поверхностей, продуктовые наборы и многое другое. Специалист по социальной работе Лариса Высоцкая поблагодарила "Каритас" за поддержку и внимательное отношение. Она рассказала, что отчасти помощь пойдет одиноким малоимущим людям. Перчатки, маски и дезсредства необходимы и соцработникам, которые привозят на дом нуждающимся продукты, лекарства, рецепты. Сейчас на попечении центра 284 человека. Обращаются в центр и за разовой помощью.

По словам руководителя проектной деятельности "Каритас" Татьяны Жук, общество работает по заявительному принципу. Иными словами, предварительно в больницах, центрах социального обслуживания уточняют, в чем они на данный момент нуждаются больше всего. Жодинской ЦРБ, например, передали респираторы и флоуметры. Поддержку "Каритас" оказывает не только организациям, но и индивидуальную - пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью. На этой неделе волонтеры успели побывать в разных уголках Минской области, на следующей - отправятся в Могилевскую.-0-

Татьяна Жук

Фото Оксаны Манчук